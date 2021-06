In otto comuni Johnson & Johnson senza bisogno di preventiva registrazione Sabato ad Airola, Calvi, Casalduni, Castelvenere, Ceppaloni, Cusano Mutri, Foglianise e San Lorenzo

Sempre più vicino l’obiettivo della immunizzazione di massa grazie alle innumerevoli iniziative poste in essere dall’Asl Benevento che, oltre alle ordinarie attività dei centri vaccinali aziendali, sta puntando sulle collaborazioni con i sindaci del territorio. Sabato 12 giugno, sono 8 i comuni che hanno dato disponibilità presso proprie strutture, per vaccinare i cittadini della provincia. I comuni sono: Airola, Calvi, Casalduni, Castelvenere, Ceppaloni, Cusano Mutri, Foglianise e San Lorenzo Maggiore. Dalle 9 di sabato, le persone a partire dai 18 anni di età, potranno scegliere, tra quelli proposti, il comune presso cui ricevere il vaccino Johnson & Johnson, senza bisogno di preventiva registrazione in piattaforma.

“Con questa modalità - dice il direttore generale, Volpe - oltre a favorire una distribuzione dell’offerta di vaccini, intendiamo contribuire alla conoscenza e valorizzazione del nostro territorio fatto di eccellenze e di bellezze naturalistiche e storiche che meritano di essere promosse e conosciute”.