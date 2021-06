Vitulano: il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a Patrik Zaki «Importantissimo passo per la tutela e la difesa dei diritti umani»

Il comune di Vitulano, guidato dal sindaco Raffaele Scarinzi, con delibera di Giunta ha conferito la cittadinanza onoraria a Patri Zaki, studente detenuto in Egitto ormai da più di un anno: «conferimento della cittadinanza onoraria a Zaki è un importantissimo passo che il nostro Comune compie sul terreno dell’attiva e concreta difesa e tutela dei diritti umani, per questo l’Associazione “Sarà” ha ritenuto tenere presente il Comune di Vitulano in questa iniziativa, in quanto ha apprezzato l’attivismo delle numerose attività socio-culturali e l’impegno nei temi dei diritti umani svolti sul territorio negli anni scorsi; Ad oltre un anno dall’arresto di Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna tutt’ora detenuto ingiustamente in Egitto per motivi politici, si sono moltiplicate le iniziative provenienti della società civile per chiedere che le Istituzioni mostrino solidarietà innanzi ad una prolungata violazione delle libertà di espressione e libertà della persona, che costituiscono le fondamenta della nostra società, tanto nazionale quanto europea; Per tale ragione, l’Amministrazione comunale di Vitulano ha inteso condividere la richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria avanzata dall’Associazione “Sarà” al Comune di Rimini, con la speranza che possa essere accolta da quante più Amministrazioni comunali possibile, seguendo l’esempio del Comune di Bologna e di altri Comuni d’Italia che hanno già scelto di riconoscergli la cittadinanza nell’ambito all’iniziativa “100 città con Patrick” lanciata da GoFair»