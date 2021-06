Piste ciclabili, il comitato 'Pezzapiana': bene il potenziamento Palladino: "Sarebbe utile realizzare anche aree attrezzate per i bambini"

Dopo il sopralluogo effettuato ieri dal sindaco Mastella e dal Presidente della Provincia, Di Maria, circa la fattibilità tecnica dell'allungamento della Pista in località Pantano anche con l'altra Pista ciclabile in via Valfortore-Acquafredda, interviene il presidente del Comitato di Quartiere "Pezzapiana" Marcello Palladino che esprime soddisfazione in merito all'impegno degli enti locali, comune e provincia di Benevento, circa il potenziamento delle piste ciclabili in città.

"L'allungamento della pista ciclabile di contrada Pantano 'Paesaggi Sanniti', da realizzarsi unendola alla pista "Acquafredda-Valfortore S.Francesco" è un progetto ambizioso ed utile per la città", commente l'esponente del comitato di quartiere che aggiunge: "Si potrebbero utilizzare peraltro le aree 'RFI' a ridosso della motorizzazione civile e del vicino passaggio a livello che sono aree abbandonate e sature di vegetazione infestante, inserendole nel progetto. Sarebbe utile realizzare, stante la presenza dei suddetti spazi, anche aree attrezzate per anziani e per bambini in modo da fornire nuovi servizi ai cittadini. Il Comitato Pezzapiana tuttavia, auspica un intervento a breve volto alla riapertura della pista ciclabile 'Valfortore - Acquafredda', ad oggi chiusa anche se sono in corso lavori di pulizia e manutenzione. Tale pista, si ricorda, è dotata di un ampio parcheggio e spazi che potrebbero rivelarsi fondamentali anche per finalità sociali e culturali".