Domenica a Molinara si inaugura il primo campo di paddle Sindaco Addabbo: "Vetrina importante per il nostro territorio, vista l'assenza di altri campi"

La nuova associazione sportiva, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Attilio Emmanuele, ente attento alla valorizzazione sociale e territoriale, inaugura, domenica 18 luglio alle ore 17:30, il nuovissimo campo da paddle, sport in voga tra i giovanissimi ma anche tra coloro che vogliono svolgere un'attività motoria per tenersi in forma.

Il campo è situato in via Chianella, nella tenuta della Fondazione. Tenuta nella quale, oltre alla costruzione di due spogliatoi e di una segreteria per la gestione delle prenotazioni, nascerà un'area verde con parco giochi per bambini e un'area relax.

Queste le parole del Sindaco Addabbo Giuseppe in accordo con il Dott. Cirocco Giovanni, Presidente della Fondazione Emmanuele: "essendo il paddle uno sport in via di espansione, può essere una vetrina importante per il nostro territorio, vista l'assenza di altri campi". L'unica zona che attualmente valorizza questo sport è infatti la città di Benevento. "Oltre alle consuete 'sfide fra amici', ci sarà la possibilità di organizzare tornei riconosciuti, grazie all'affiliazione a livello nazionale, e ospitare i tanti appassionati di questo sport", continua il Sindaco.

Lunedì 19 luglio Open Day, giornata di prova gratuita con personale qualificato dalle ore 18:00 alle 21:00.

"Il nostro intento è quello di sostenere a livello comunale iniziative del genere dando ad una piccola comunità come Molinara la possibilità di offrire un progetto innovativo quale il paddle", conclude il sindaco Addabbo.