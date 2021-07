Giurisprudenza Unisannio, per il Censis miglior corso di laurea della Campania Il presidente del corso Nifo: mira ad una formazione innovativa, con visione internazionale

Nella recente classifica CENSIS il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università del Sannio si colloca al primo posto tra le lauree in Giurisprudenza della Campania. L’eccellenza nella qualità della formazione, l’attenzione alle carriere degli studenti, alla regolarità del loro percorso di studi e all’internazionalizzazione testimoniano un lavoro che da anni mette gli studenti al centro, attraverso progetti che li accompagnano durante l’intero percorso degli studi, garantendo loro un elevato grado di soddisfazione e un’ottima collocazione nel mercato del lavoro. “È questa la cifra del successo di Giurisprudenza Unisannio – ha dichiarato il presidente del corso Annamaria Nifo – che mira a una formazione innovativa, con una visione internazionale dei fenomeni, che valorizza fortemente la dimensione applicativa del diritto attraverso lo studio di casi concreti e le esperienze di tirocinio che facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro”.

Recentemente, il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha rilevato la necessità di una formazione multidisciplinare idonea a preparare i lavoratori di domani a comprendere e gestire situazioni complesse che richiedono visioni olistiche dei fenomeni. “Questo è ciò che facciamo a Giurisprudenza Unisannio, grazie a un’offerta caratterizzata da un approccio fortemente interdisciplinare, reso possibile dalla coesistenza nel Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi con i corsi di studio di Economia e Statistica. Proprio questa coesistenza - secondo il Direttore Massimo Squillante - assicura le competenze complementari oggi indispensabili alla formazione del giurista moderno, che è chiamato a trovare soluzioni a fenomeni sempre più complessi e interconnessi”. L’offerta di Giurisprudenza Unisannio consente di scegliere tra 3 diversi percorsi di specializzazione, ciascuno progettato partendo dalla domanda di lavoro e dalle competenze che il mercato chiede al futuro giurista. Il percorso in Diritto ed Economia forma laureati capaci di operare nel mondo delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e di banche e società finanziarie; quello in Studi Europei e Internazionali apre ulteriori sbocchi verso carriere internazionali; il percorso Diritto in Azione prepara soprattutto alle classiche professioni legali.