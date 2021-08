Domani al via a Guardia Sanframondi la 28esima edizione di Vinalia Quest'anno percorsi itineranti nelle cantine a partire da La Guardiense

Al via domani la 28esima edizione Vinalia, appuntamento enogastronomico previsto fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che quest’anno ha per tema Transizioni - passaggi di fase.

Il consueto taglio del nastro è previsto per le 18 nell’Ave Gratia Plena con la partecipazione: Ildo Romano (presidente del Circolo Viticoltori), Titina Pigna (responsabile del Comitato Vinalia), Raffaele Di Lonardo (sindaco di Guardia Sanframondi), Giuseppe Leone (direttore Artistico di VinArte), Domizio Pigna (presidente de La Guardiense), Mariagrazia de Luca (delegata Ais per la provincia di Benevento).

“Viviamo l’ennesimo anno di transizione – evidenziano gli organizzatori -, ma pur nei limiti imposti dalle normative del Covid 19, siamo riusciti a mettere su un programma che, ancora una volta, oltre all’allettante proposta enogastronomica, comprende spazi culturali con tanto di cinema, letteratura, teatro, pittura, scultura, fotografia e gioco”.

La regola d’oro è organizzarsi in piccoli gruppi e, soprattutto, prenotare tramite il sito internet www.vinalia.it, dove si possono trovare anche tutte le informazioni.

Sei le aziende vitivinicole in vetrina a partire da La Guardiense, dalla Cantina di Solopaca, Cantina del Taburno, Azienda agricola Scompiglio, Bicu de Fremundi e Cantina Morone, che riceveranno gli enoturisti nelle loro strutture per una rinnovata versione di “andar per cantine”, con percorsi nuovi, accattivanti e nel segno dell’ospitalità per un’esperienza, sempre con il calice in mano, pronta a soddisfare i gusti di cultori, appassionati e curiosi.

Si prenota sul sito www.vinalia.it, mentre per le informazioni si può chiamare il 345.0457090. È previsto, per la degustazione guidata nelle cantine guardiesi di Vinalia, anche un Tour Bus.