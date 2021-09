«Efficace e valida»: successo per la tecnica dei giovani ortopedici Due eccellenze della medicina, un irpino e un sannita e il loro metodo utilissimo per i bimbi

Una tecnica utilizzata da due giovani eccellenze della medicina delle aree interne, uno sannita e uno irpino, è stata riconosciuta come efficace e affidabile, tanto da essere pubblicata nella prestigiosissima “National Library of Medicine”.



La tecnica, conosciuta proprio come “Bisaccia – Meccariello”, dai nomi dei due chirurghi ortopedici in servizio al San Pio di Benevento, è stata utilizzata nei casi di frattura della diafisi femorale pediatrica e consiste nell'utilizzo di un chiodo endomidollare in titanio fissatore esterno legato all'osteosiintesi.



Nell'abstract infatti viene spiegato: «negli ultimi 20 anni, l'incidenza delle fratture della diafisi femorale pediatrica è aumentata, a causa dei cambiamenti nelle attività quotidiane dei bambini. I tempi di guarigione sono diversi a seconda del trattamento scelto e di altri fattori quali l'età, il tipo di frattura, il coinvolgimento dei tessuti molli e la concomitanza con altre lesioni. La tecnica Bisaccia e Meccariello (Chiodo intramidollare in titanio Osteosintesi Fissatore esterno collegato -IOLE) è nata per prevenire i malconsolidamenti o pseudoartrosi rotazionali e di allungamento nel trattamento delle fratture della diafisi femorale pediatriche. Lo scopo o l'obiettivo di questo lavoro è confrontare la IOLE con i due metodi più utilizzati per il trattamento delle fratture femorali nei bambini».



Una tecnica importantissima, perché non solo ha dimostrato di portare alla guarigione della frattura della diafisi femorale pediatrica, ma consente ai pazienti un carico precoce e, soprattutto, una vita normale.