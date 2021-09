Covid, al San Pio due dimissioni e un nuovo paziente Migliora la situazione nei reparti del padiglione Santa Teresa del nosocomio di Benevento

Migliora leggermente la situazione all'interno dei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento grazie alle dimissioni decretate per due pazienti guariti dal Covid. Scende anche il numero dei letti occupati in Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia che da sei passa a 5. sono invece 13 i pazienti in totale. Sette quelli in Malattie infettive, mentre una persona è stata trattenuta nell'area isolamento covid del Pronto soccorso in attesa del tampone definitivo che dovrà o meno confermare la positività restituita da un primo test.