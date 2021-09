Puglianello, il sindaco: grazie alla sinergia con Asi ancora un successo L'annuncio: l’apertura di un grande cantiere che doterà di infrastrutture contrada Barrata

“Ho appreso con grande soddisfazione la notizia del Presidente dell’Asi beneventana, relativa all’apertura di un grande cantiere che doterà di infrastrutture contrada Barrata, proprio qui nella nostra Puglianello. Una notizia che attendevamo dal 2011, da oltre 10 anni". Così il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano che prosegue: "Un punto che rientrava nel mio programma amministrativo e che ho perorato e portato avanti, anche quando rivestivo il ruolo di Vice Presidente della Provincia di Benevento nel 2017. La nostra comunità attendeva da un decennio questo risultato che è finalmente giunto. Quando ero in Provincia, nelle vesti di Vice Presidente, ho lavoro molto per l’avanzamento di tale procedura in sinergia con l’Asi. Adesso, dopo il cambio ai vertici dell’ASI, il Presidente Luigi Barone, grazie alla sua capacità istituzionale e non risparmiandosi nel profondere energie per portare avanti tale progetto, ha dato il lieto annunzio. Un doppio risultato, sia per il Comune di Puglianello, che per la società consortile in questione. L’impegno dell’amministrazione comunale, che ha saputo fare sinergia con i vertici di ASI, è stato ancora una volta premiato: contrada Barrata sarà dotata di infrastrutture come illuminazione elettrica, servizi primari, marciapiedi, rete idrica e fognaria, tutti fattori che la renderanno fruibile per i residenti ed appetibile agli investitori, grazie anche ad una ottimale ubicazione logistica, che la vede ben collegata sia alla Fondo Valle Isclero che all’asse viario Telese-Caianello. Una zona, precedentemente depressa e senza speranza, che adesso sarà volano per lo sviluppo economico del Sannio tutto! La posa della prima pietra è prevista per i prossimi giorni, con la partecipazione sia del Presidente dell’ASI che della giunta municipale”.