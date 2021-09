Dimensionamento scolastico, Provincia in azione per non far chiudere istituti Edilizia scolastica nel Sannio, ecco i lavori in corso

E' astato avviato presso gli uffici della Provincia di Benevento il lavoro per giungere all’approvazione, secondo le vigenti norme regionali, del nuovo Piano di dimensionamento scolastico provinciale. Il presidente Antonio Di Maria sta seguendo con molta attenzione questa fase istruttoria nella convinzione che la Scuola, in particolare per le aree interne e montane, sia un servizio pubblico strategico ed essenziale.

"La presenza di istituti nei piccoli borghi - ha spiegato Di Maria, è un vero e proprio valore aggiunto per il territorio e contribuisce a migliorarne la qualità della vita. Per fare in modo che la Scuola sia presente e diffusa nei piccoli centri occorrono, però - ha aggiunto Di Maria - politiche e misure di sostegno e supporto a cominciare da quella per i trasporti pubblici locali che sia adeguata alle necessità e che soprattutto cancelli le attuali sperequazioni ai danni delle Famiglie degli studenti che debbono raggiungere la propria sede scolastica in uno dei Comuni che non sia il capoluogo".

Per quanto riguarda l’Ente Provincia e le competenze istituzionali, il presidente ha ricordato che si sta procedendo con il dovuto impegno per l’adeguamento delle strutture edilizie al fine di offrire a docenti e studenti l’adeguato supporto logistico.

In particolare sono in corso:

1. -i lavori per la costruzione del nuovo Istituto nell’area dell’Agrario “Mario Vetrone” in contrada Piano Cappelle di Benevento per Euro 4.992.502;

2. -le gare in appalto per l’affidamento dei lavori di:

a.) demolizione e ricostruzione dell’Istituto “Alberti” di Benevento per Euro 6.455.164;

b.) demolizione e ricostruzione dell’Istituto “Galilei” di Benevento per Euro 6.474.869;

3. -le procedure tecnico-amministrative di progettazione esecutiva e per l’indizione delle gare in appalto dei lavori di:

a.) manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto dell’Agrario “Mario Vetrone” in contrada Piano Cappelle di Benevento per Euro 3.300.000;

b.) manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “S. Rampone” di Benevento per Euro 1.500.000;

c.) manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “G. Guacci” di Benevento per Euro 1.500.000;

d.) manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell’immobile sede dell’Istituto “G.B. Bosco Lucarelli” – Corpo fucina e Laboratori di Benevento per Euro 4.950.000;

e.) restauro e miglioramento sismico del Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento per Euro 2.000.000;

f.) miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell’edificio del Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento per Euro 2.874.311.

Sono, peraltro, in fase avanzata gli interventi di manutenzione ordinaria e di verifica, come per legge, della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli edifici adibiti a sede scolastica.