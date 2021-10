Ex lavoratori Consorzi rifiuti, nuova vittoria in tribunale per la Fp Cgil Consorzio obbligato a pagare stipendi non erogati per le maestranze sospese dal 2010 a oggi

La Fp Cgil di Benevento esprime grande soddisfazione per l’esito della sentenza del Tribunale di Benevento che obbliga il consorzio rifiuti Bn al pagamento degli stipendi non erogati e al saldo della contribuzione di carattere previdenziale per tutti i lavoratori sospesi dal 2010 ad oggi. “Finalmente – commenta il segretario generale Domenico Raffa - una possibilità concreta per coloro a cui fu impedito di svolgere la propria attività professionale, consentendo a molti di essi di poter ergere oggi un solido ponte verso il pensionamento. Sin dall’inizio abbiamo prestato a questa numerosa platea di persone, divenute di fatto, precarie senza mai abbandonarle in questo lunghissimo arco temporale che ci ha visti pressoché quotidianamente al loro fianco, attutendo i colpi del loro malessere manifesto, a tratti della disperazione, poiché molti di essi sono stati mandati fuori dal mercato del lavoro a causa di una mala gestione che non ha voluto né saputo reinventare percorsi di impiego, nonché per via dell’età piuttosto avanzata che non ha permesso loro di reinserirsi in nuovi impieghi, così rendendo difficilissime le loro esistenze”. Dopo aver ringraziato il delegato del settore e il legale che ha seguito la vicenda, Raffa conclude: “Un risultato che non era per nulla scontato, tant’è che solo la Cgil si è mossa ancora più in avanti, ricorrendo persino alla Corte Europea di Strasburgo, certi della giustezza delle nostre istanze, pur di vederci riconosciuti tali diritti, responsabilizzando le istituzioni nazionali ad ogni livello. Tanto ancora ci sarebbe da dire in merito, ma ci bastano i risultati per poter nutrire soddisfazione circa la definitiva risoluzione di una vertenza di tale portata, che si protraeva da così tanto tempo da assurgere a vera e propria piaga sociale a livello locale dove neppure la politica, nonostante i numerosi impegni, era riuscita a porre rimedi”.