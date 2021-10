Ballottaggio, sosta gratis megaparcheggio per ufficio elettorale e anagrafe Da lunedì a sabato per facilitare l'accesso a Piazzale Iannelli

Al fine di facilitare l’accesso all’Ufficio Elettorale e all’Ufficio Anagrafe di piazzale Iannelli anche in occasione del turno di ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco, l’Amministrazione comunale ha chiesto e nuovamente ottenuto da Trotta Bus che i cittadini possano parcheggiare gratuitamente nel Megaparcheggio nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Pertanto, per accedere al Megaparcheggio basterà ritirare il tagliando d’ingresso, conservarlo e poi utilizzarlo in uscita senza pagare alcun costo.