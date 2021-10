Guasto pompa di San Chirico, irregolarità servizio idrico nelle contrade Nord L'annuncio di Gesesa

A causa di un guasto improvviso alla pompa di sollevamento di San Chirico, questa mattina, si potranno verificare irregolarità e sospensioni nell’erogazione del servizio idrico nelle seguenti zone: contrada Olmeri, contrada Ripamorta, via dei Liguri Bebiani, loc. Pezzapiana, contrada San Chirico, contrada Acquafredda.

E' quanto comunica Gesesa che aggiunge: i nostri tecnici sono già a lavoro per risolvere la problematica. Per segnalare Emergenze e Guasti, è sempre attivo il numero verde 800511717 gratuito sia da telefono fisso che da cellulare e che per segnalare disservizi è possibile utilizzare l’App My Gesesa.