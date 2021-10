Covid19, a Montefalcone 36 positivi Aumentano gli infetti nel piccolo centro del fortore, da domani altri tamponi

Trentasei positivi. Aumentano i casi di infezione da Covid19 a Montefalcone di Val Fortore.

Gli ultimi esami condotti dall'Asl rivelano un aumento degli infetti come conferma anche il sindaco del centro fortino, Michele Leonardo Sacchetti.

"Dalle comunicazioni Asl e dai dati della Piattaforma Sinfonia - scrive il primo cittadino - risultano numero 36 positivi.

L’Asl tramite Unità Speciale Continuità Assistenziale (USCA) ha ricostruito la catena per i cosiddetti contatti di caso per i quali sono stati fissati, a partire dal primo novembre, i tamponi.

Tutti i nuovi positivi sono asintomatici e tutti i cittadini risultati positivi sono in buoni condizioni di salute.

E poi fa il punto sui tamponi: nel periodo dal 1° al 29 ottobre sono stati eseguiti 200 tamponi. Negli ultimi 9 giorni n 143 tamponi.

E sui vaccini: al 29 ottobre l'85% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose (2.180) di cui l'80% (1.062) ha completato il ciclo vaccinale".

Il piccolo centro sannita ha messo in campo un sistema per la consegna di farmaci e beni di prima necessità a domicilio per i cittadini in isolamento che ne hanno bisogno (le persone interessate possono telefonare ai numeri 338 464 7744 e 348 823 7830 anche whatsapp).

Il servizio viene svolto dalle Associazioni di volontariato (Misericordia) e dalla Pro Loco, tramite il Servizio Civile.

Il comune ricorda anche che icittadini in quarantena devono effettuare la consegna dei rifiuti nella giornata del mercoledì raccogliendo gli stessi in un doppio sacchetto senza differenziare gli stessi (limitando lo smaltimento di plastica, vetro e lattine se strettamente necessario), assicurandosi che sia ben chiuso.