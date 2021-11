Nuovi casi covid, appello del sindaco: rigore nel rispetto delle regole Rubano annuncia: “Si lavora per innalzare livello di sicurezza”

A Puglianello nuovo appello del sindaco ai cittadini affinché si continuino a rispettare tutte le misure anticovid ancora previste. Con un messaggio sui social il primo cittadino Francesco Maria Rubano comunica nuovi contagi, ed anche se il dato complessivo appare ancora lontano dalle fasi più difficile dall'emergenza coronavirus il primo cittadino si dice “preoccupato” e invita ancora una volta a mantenere alta l'attenzione.

“Due cittadini, sono risultati positivi al covid19. I relativi componenti del nucleo familiare sono in quarantena fiduciaria ed in attesa di nuovi risultati. Il numero dei contagiati residenti a Puglianello è pari a quattro”, viene precisato dalla fascia tricolore che come detto fa appello al rispetto delle regole con “il rigore necessario, ben interpretato invece nelle fasi precedenti. Invito, inoltre, i cittadini tutti a sottoporsi ai test molecolari per garantire sicurezza a se’ stessi e al prossimo, ad avere un senso di responsabilità più forte. L’amministrazione comunale sta predisponendo una nuova strategia al fine di alzare il livello di sicurezza che precedentemente si rivelò fondamentale e prezioso. Tutti uniti – conclude il primo cittadino contro il covid19”.