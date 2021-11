Confindustria e Asl insieme per la prevenzione oncologica Primo appuntamento il 26 novembre a Limatola

Nuova sinergia pubblico - privato questa volta per promuovere la prevenzione oncologica. Un modello che si è già dimostrato vincente nella lotta al covid e che ha consentito nella prima fase della campagna di immunizzazione di contribuire in maniera decisa nella somministrazione dei vaccini con l'attivazione dell'Hub delle Attività Economiche Produttive di Ponte Valentino.

Ed ora Confindustria e Asl, rispettivamente guiadate dal presidente Oreste Vigorito e dal direttore Gennaro Volpe, come detto, ripropongono il modello di sinergia pubblico-privato nel campo sanitario, attraverso il progetto di “promozione della Campagna di Prevenzione Oncologica in linea con le direttive della Regione Campania che vedrà due importanti tappe realizzate grazie al sistema imprenditoriale”.

In particolare, il primo dei due appuntamenti promossi da Confindustria è previsto per il 26 novembre a Limatola presso l’azienda Cosmind Srl. “L’iniziativa offre, attraverso due tappe suppletive dell’intera campagna, a tutti i dipendenti delle aziende associate a Confindustria, alle loro famiglie e tutti i cittadini residenti in provincia di Benevento, la possibilità di effettuare gli screening oncologici gratuiti per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi nella popolazione adulta: collo dell'utero, mammella e colon retto. Gli esami diagnostici preventivi, effettuati da personale sanitario qualificato, saranno effettuati su una stazione mobile itinerante, dotata di appositi ambulatori”.

E così la campagna, già periodicamente promossa dall’Asl, trova un ulteriore alleato nelle imprese che si impegnano nel diffondere la cultura della prevenzione attraverso azioni complementari.

La scelta di Limatola, consente di abbracciare un numero cospicuo di imprese riuscendo ad ampliare il bacino di utenti destinatari della campagna. Confindustria Benevento, inoltre, con un “puntuale sistema di prenotazione e di informazione fornisce un supporto organizzativo capace di garantire un meccanismo di appuntamenti efficiente, evitando assembramenti, rispettando i tempi e riducendo le attese. Questa iniziativa è molto sentita dal sistema delle imprese ed è mirata a diffondere la cultura della prevenzione della salute, soprattutto in questo periodo di Covid che ha registrato un calo significativo negli screening oncologici”.