Errico: "Linea Benevento - Cancello, stanziati i 109 milioni per l’ammodernament

“Linea Benevento - Cancello, stanziati i 109 milioni per l’ammodernamento della tratta”. Ad annunciarlo Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per l’Alta Velocità Napoli- Bari che in merito precisa: “Oggi con Dgr numero 520 del 23 novembre 2021 la Giunta regionale della Campania ha preso atto del finanziamento, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) - Componente 1 (Investimenti sulla Rete Ferroviaria) - Investimento 1.6 (Potenziamento delle linee regionali), di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’intervento “Potenziamento ed ammodernamento dell'infrastruttura Eav Linea Benevento – Cancello”” per un importo complessivo di 109 milioni di euro, individuando quale soggetto attuatore Eav”.

Ed ancora, Errico evidenzia: “Tale finanziamento, necessario all’effettuazione di una serie di lavori che restituiranno alla collettività una infrastruttura moderna ed allineata agli standard Rfi e in aggiunta agli investimenti già in corso e si realizzerà rispettando un preciso cronoprogramma previsto nel Pnrr. Questi fondi sono il frutto di una sinergia tra Governo centrale, Regione Campania, Rfi ed Eav che insieme hanno lavorato e continueranno a lavorare per una programmazione di interventi che consentirà di migliorare inevitabilmente il servizio ferroviario”.