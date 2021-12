La comunicazione sanitaria in pandemia, il focus all'ordine dei medici Venerdì la tavola rotonda nell'auditorium al viale Mellusi

Appuntamento venerdì, 3 dicembre, alle ore 18 presso l’Ordine dei Medici di Benevento riprenderà la formazione in presenza con una Tavola Rotonda sulla comunicazione sanitaria in tempo di pandemia che si terrà nell'auditorium Giuseppe D'Alessandro (sede dell'OMCeO) al Viale Mellusi, 168 – Benevento.

"Comunicare lo stato di crisi ed emergenza, fornire una risposta corretta ed equilibrata alle richieste dei cittadini e controllare le situazioni di allarme improvviso per la salute sono fondamentali per una comunicazione sanitaria efficace durante una crisi sanitaria", sarà il tema al centro della tavola rotonda sulla comunicazione sanitaria in tempo di pandemia.

"Numerosi errori nella comunicazione durante la pandemia da COVID.19 – ha dichiarato il Presidente dell'ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello - hanno portato ad una non corretta trasmissione delle informazioni alla popolazione con un conseguente impatto negativo sull’educazione sanitaria ed un incremento delle spese".