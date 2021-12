Ordinanza De Luca: a Pietrelcina annullato presepe vivente «A malincuore dobbiamo annullare edizione 2021»

Stop al presepe vivente di Pietrelcina. E' uno dei primi effetti della ordinanza di De Luca per limitare gli assembramenti. L'associazione infatti lo annuncia attraverso Facebook: «Con grande dispiacere l'associazione Presepe Vivente di Pietrelcina è costretta, in seguito all'ordinanza n'27 del 15 dicembre 2021 della Regione Campania, ad annullare l'edizione 2021».

Partite le operazioni di rimborso: «Per chi avesse già acquistato il biglietto, a breve cominceranno le operazioni di rimborso. Nella speranza di una prossima edizione, l'associazione Presepe Vivente di Pietrelcina ringrazia di cuore tutti i visitatori per la fiducia riposta»