Il ricordo di Francesco: i compagni secondi al concorso nazionale Icaro Il cortometraggio dedicato a Francesco Sepe dai compagni ottiene un importante riconoscimento

Sono arrivati secondi. Ed è un secondo posto che questa volta ha il netto sapore della vittoria, poco importa su quale gradino.

Già: i compagni di Francesco ci hanno messo tutti loro stessi nel progetto Icaro. E hanno vinto già partecipando a quel progetto dedicato dalla Polizia all'educazione stradale: hanno vinto perché non hanno avuto dubbi, che alla loro età sono più che leciti, dovevano partecipare, per Francesco. I ragazzi sono gli alunni della V B dell'istituto superiore Cuoco di Campobasso, Francesco è Francesco Sepe, scomparso tragicamente sulla strada a San Bartolomeo in Galdo nell'agosto del 2018. I compagni lo hanno portato con loro in quel concorso: influencer per un giorno, con lo slogan "La distrazione di un attimo può diventare per chi resta il dolore di tutta una vita".

Si sono messi in gioco per Francesco quei ragazzi, arrivando secondi: ma è una vittoria, piena, bella, totale.