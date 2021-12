Airola: «Aumento esponenziale casi covid», domani sindaco incontra Prefetto «Certamente al di sopra dei 70 casi»

Tanti casi ad Airola, il sindaco Falzarano domani incontrerà il prefetto: «Il Sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, alla luce dell'aumento esponenziale del numero dei positivi in paese - certamente al di sopra delle 70 unità - fa presente come nella giornata di domani si interfaccerà con il Prefetto di Benevento per comprendere la fattibilità di misure straordinarie per il contenimento del contagio».