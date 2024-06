Passamontagna e guanti alle mani, commando 'assalta' supermercato in via Nenni Benevento. E' accaduto nella notte

Pochi giorni fa era toccato al bar di un'area di servizo che sorge di fronte, stavolta nel mirino sono finiti, in via Nenni, i supermercati 'Rossotono'. In azione un commando munito di passamontagna e guanti alle mani.

Secondo una prima ricostrzuione, i malviventi sono penetrati nell'attività commerciale, rovistando ovunque e lasciandosi ale spalle un bel po' di danni.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno operato i rilievi e avviato le indagini, supportate anche dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere, dalle quali emergerebbe la presenza di banditi a volto coperto, attenti a non lasciare tracce. Ancora in corso la quantificazione del bottino del colpo.

IN AGGIORNAMENTO