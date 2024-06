Buonalbergo: il Pd raggiunge un ottimo risultato ?Il segretario del circolo Pd di Buonalbergo, Angelo Iorio: primo partito e in crescita

Il segretario del circolo PD Angelo Iorio esprime soddisfazione per il risultato ottenuto in questa tornata elettorale a Buonalbergo. Nonostante un calo dei votanti di 104 unità rispetto alle Europee del 2019 il Partito Democratico si è affermato come primo partito con 183 voti ed una percentuale del 30,60%, ben 5,7% in più rispetto all’ultima tornata europea e addirittura 15,8% in più rispetto alle Politiche del 2022. “Questo

dimostra” afferma Iorio “che un cambio di passo nella del circolo era non solo naturale ma necessario. Certo preoccupa l’avanzata delle destre a livello continentale, ma in Italia il partito di governo non sfonda il muro del 30%, mentre il Partito Democratico è in netto recupero, attestandosi al secondo posto a livello nazionale, con ampio margine sugli altri partiti. Unico rammarico la bassa affluenza, a livello locale ha votato il 32,64% degli aventi diritto, molto al di sotto della media nazionale, comunque non soddisfacente, che si è attestata al 56,09%”. “Siamo felici” prosegue il segretario “di aver contribuito, con 124 preferenze, all’elezione di Antonio Decaro che a livello nazionale ha sfiorato le 500.000 preferenze, risultando il candidato più votato del PD. Da notare, sia a livello locale che a livello provinciale, il gonfiarsi e lo sgonfiarsi di partiti come Lega, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, partiti non radicarti sul territorio e caratterizzati da risultati legati ad

avvenimenti contingenti”. Il segretario ha concluso affermando che si vuole continuare nel lavoro di rinnovamento, ripartendo dalle giovani leve ma cercando confronto e consigli dai sostenitori più anziani, unico modo per poter costruire un’alternativa sia all’attuale amministrazione locale che a livello più ampio. Si proseguirà, nei prossimi mesi, nell’opera di rinnovamento del circolo, realizzando varie iniziative a livello locale.