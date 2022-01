Covid. Vessichelli (Paduli) rompe gli indugi: scuole chiuse dal 10 al 15 Ordinanza del sindaco: "92 casi positivi, tre morti negli ultimi giorni"

Una settimana in più di chiusure per le scuole a Paduli. Rompe gli indugi il sindaco Mimmo Vessichelli, che ha emanato un'ordinanza in considerazione dell'aumento di casi covid sul territorio comunale, dove il numero dei contagi è salito a 92, con tre decessi in dieci giorni.

E dunque, prima ci sarà uno screening gratuito di tutta la popolazione scolastica e sanificazione di tutti i plessi e dal 10 al 15 gennaio gli istituti di ogni ordine e grado del territorio resteranno chiusi.