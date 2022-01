Per intercettare progetti ad hoc, Croce Rossa istituisce Ufficio progettazione Comitato provinciale Benevento

Il Comitato CRI di Benevento, al fine di migliorare la propria capacità di intercettare bandi e finanziamenti, ha costituito il proprio ufficio progettazione. Sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni, con le numerose progettualità portate avanti con le Istituzioni del territorio, la Croce Rossa ha deciso di creare un gruppo di lavoro disponibile a supportare gli enti locali nella delicata fase della coprogettazione. La responsabilità dell’ufficio è stata affidata al volontario Stefano Tangredi, Delegato Tecnico Nazionale di Croce Rossa per l’inclusione sociale, il quale coordinerà il lavoro dei progettisti Luca Palumbo e Chiara De Michele. Le attività di rendicontazione saranno invece supervisionate dal Presidente del Comitato di Benevento Giovanni De Michele. Dopo il successo del progetto Housing First, ad oggi l’unico attivato in Campania, la CRI di Benevento è pronta a raccogliere le sfide del PNRR e misurarsi con gli obiettivi delle sue missioni. “É il momento - ha dichiarato il presidente De Michele - anche per le Associazioni del Terzo Settore di mettere in campo tutte le proprie professionalità per governare, insieme alle istituzioni, un momento storico in cui cambiare volto alla nostra Comunità”.