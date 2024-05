Ecco la Torres, la "vice-Cesena", che ha chiuso a 75 punti Attenti al giovane trequartista Ruocco,, napoletano cresciuto nel Brescia, 12 gol in campionato

La mano di Brocchi ha scelto l'avversaria del Benevento in questo secondo turno della fase nazionale dei play off: sarà la Torres di Sassari a frapporsi ai giallorossi nel cammino verso la final four. La squadra allenata dal romano Alfonso Greco è arrivata seconda nel girone B alle spalle del Cesena, ma a 21 punbti dai romagnoli. Non ha chuso il campionato in maniera molto brillante, totalizzando appena 3 punti nelle ultime 5 partite, ma c'è da dire che il risultato era ormai acquisito. Nel suo cammino, iniziato con una lunga serie di vittorie (ben 7, prima di pareggiare all'ottava a Perugia), ha ottenuto 8 clean sheet e più specificamente 42 punti in casa in Sardegna con 30 gol fatti e 16 subiti, e 33 punti in trasferta con 26 gol fatti e 22 subiti. La media punti è stata di 1,97 a partita. Il periodo peggiore tra la 23a e la 25a giornata culinato in tre sconfitte di fila: clamoroso 5-1 a Carrara, poi due ko al Vanni Sanna, prima col Sestri Levante (0-1), poi con la Juventus (1-3). Poi la squadra si è ripresa ed ha infilato una dietro l'altra ben 6 vittorie di fila.

Il miglior marcatore nelle file sarde è stato Francesco Ruocco con 12 gol, seguito da Fischnaller con 11 e da Scotto con 10. Ruocco è un trequartista, napoletano del 2001, ma cresciuto calcisticamente nel Brescia. Manuel Fishnaller è quello più conosciuto, attaccante bolzanino del '91. Uno da oltre cento reti in carriera, ma sempre in lega Pro. Vecchia conoscenza di Gaetano Auteri che lo ha avuto a Catanzaro nella stagione 2019/20. Luigi Scotto è invece il giocatore fatto in casa, nato a Sassari nel 90, poi passato in varie società tra Cosenza, Alessandria, Mantova e tornato alla casa madre un paio di volte, l'ultima nel 2021/22 per rimanerci. La Torres gioca al Vanni Sanna, una struttura di 7.500 posti, limitata oggi a 5.000.

Il Benevento ha affrontato la Torres nel campionato di serie C1 nel 2000/01: pari al Vigorito (0-0), ko in Sardegna (1-0).