Sve(g)liamo la Dormiente, domenica escursione a Solopaca Dal centro telesino alla Madonna del Roseto

È in programma domenica 16 gennaio, a partire dalle 9, l’escursione “Gruppo del Camposauro: Da Solopaca alla Madonna del Roseto”, promossa nell’ambito del progetto Sve(g)liamo la Dormiente. Un itinerario che parte dal centro storico di Solopaca, prosegue per Rotta Ruotolo, Madonna del Roseto, laghetto Postiglione e termina nuovamente a Solopaca per una lunghezza complessiva di circa 7 km e un dislivello di circa 400 m. L’escursione avrà una durata di circa 4 ore, soste escluse.Al termine dell’itinerario, proposto da Luigi Tagliaferri e Genoveffa Molinaro, è prevista una visita guidata a cura della Pro Loco Solopaca al Palazzo Ducale dell’inizio del 1600.

L’appuntamento di domenica 16 gennaio è organizzato dall‘Associazione Terra & Radici che nell’ambito del progetto “Sve(g)liamo la Dormiente” cura le azioni “Percorsi ambientali, storici e di gusto” e “Promozione e Valorizzazione della Sentieristica” in collaborazione con l’associazione WWF Sannio. Partner dell’iniziativa sono la Sezione del CAI di Benevento, che collabora alle azioni sui sentieri del progetto, e la Pro Loco di Solopaca.

Al fine di consentire la buona riuscita dell’organizzazione, è necessario comunicare la propria partecipazione entro venerdì ai referenti dell’associazione "Terra & Radici" al numero 3206438135. Dati percorso, info e consigli utili sono consultabili sui canali social e sul sito del progetto “Sve(g)liamo la Dormiente”