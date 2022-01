Covid, al San Pio di Benevento muoiono una 87enne e un 78enne Non ce l'hanno fatta una donna di Cerreto Sannita e un pensionato di Grottaminarda

Ancora due vittime nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di una 89enne di Cereto Sannita e di un78enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Tre i nuovi ingressi all'interno dei reparti del padiglione Santa Teresa. Ottanta, contro gli 84 di ieri i pazienti totali ricoverati a causa dei sintomi del coronavirus o perchè positivi ma bisognosi dell'assistenza ospedaliera a causa di altre patologie.

Sono invece quattro le dimissioni registrate nelle ultime 24 ore, di queste una riguarda però un paziente di altra provincia che era ricoverato nella UOC di Malattie Infettive Area Covid e che si è negativizzato ed è stato quindi trasferito in reparto ordinario di degenza.

Restano quattro le persone in gravi condizioni in Terapia intensiva: una sola culla resta occupata in terapia intensiva neonatale; 12 invece i pazienti in sub intensiva nel reparto di pneumologia; 18 i letti occupati in Malattie infettive e 45 in Medicina interna covid.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi sono 382 su complessivi 1.635 trattati (sospetti n. 216 e accertati n. 1419) dal mese di febbraio di quasi due anni fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti e dimessi dall'ospedale sono 900.

Resta sempre maggiore il numero (46) di persone ricoverate nel nosocomio sannita che arrivano da fuori provincia. Sono invece 34 i pazienti della provincia di Benevento.