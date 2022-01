Giornata della Memoria, storie e testimonianze in Prefettura Tra i premiati Donato Spagnoletti centenario di Molinara, il sindaco: sia d'insegnamento per giovani

“Una persona sempre misurata, semplice, ma rispetto a quel periodo preferisce glissare”, racconta il sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo in attesa di entrare al Palazzo del Governo dove insieme alla moglie e al figlio di Donato Spagnoletti riceverà di lì a breve di una delle quattro targhe consegnate dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, in occasione della Giornata della Memoria.

Una cerimonia sobria, solo i premiati ed i loro familiari. Tra questi come detto il centenario di Molinara, premiato tra i Sanniti che hanno conosciuto purtroppo in prima persona le pagine più buie della storia, la guerra, le sue ferite.

Un giorno dedicato alla memoria questo, dopo aver spento spento le cento candeline proprio lunedì scorso. Un compleanno che la fascia tricolore di Molinara aveva celebrato come di consueto in paese, ma che diventa oggi il traguardo più bello da ricordare.

“Solo lunedì 24 gennaio ha compiuto cento anni ed oggi viene premiato con una medaglia che ha un grandissimo valore per lui, per la sua storia, per quella che è stata una parentesi triste della sua vita”, spiega il sindaco Addabbo ricordando che “il signor Donato negli anni 40' è stato nei campi di concentramento, per due anni”.

E così la fascia tricolore del piccolo borgo del Pre-Fortore parla di “un momento importante anche per la nostra comunità e spero che valga anche d'insegnamento per le nuove generazioni. È da sempre una persona di poche parole, ma fino a poco fa guidava ancora la macchina. Una persona misurata, semplice, ma su quella parentesi negativa glissa. Erano gli anni 40'. Leggendo però le lettere che in quel periodo scriveva alla famiglia non ci sono parole, ma ripeto: sono queste esperienze che dovrebbero far riflettere soprattutto le nuove generazioni”.