Lavori ospedale Sant'Agata e Fondovalle Isclero, soddisfatto sindaco Riccio "Stiamo raccogliendo i frutti di un dialogo disteso, equilibrato, sereno e propositivo"

Dopo l'annuncio del direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, circa il prosieguo spedito dei lavori che entro massimo due mesi potrebbero consentire finalmente di ridonare vita all'ospedale di Sant'Agata de' Goti, con l'apertura della Casa di Comunità, l'ospedale di comunità e la centrale operativa territoriale 118, ha finalmente donato nuovamente un po' di ottimismo per cittadini e amministratori di Sant'Agata de' Goti.

Dal Comune hanno infatti appreso la notizia anticipata ieri da Ottopagine.it e commentano fiduciosi anche in vista del completamento del IV lotto della Fondovalle Isclero che andrà in appalto nei prossimi giorni a cura di Acamir come ha annunciato il poresidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Opera funzionale e vitale anche e soprattutto per l’accesso all’Ospedale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” connettendo la struttura, finalmente in modo adeguato, alle strade di collegamento principali.

“Due notizie che attendevamo fiduciosi”, sottolinea con soddisfazione il sindaco della città di Sant’Agata de’Goti Salvatore Riccio “e che nascono dalle interlocuzioni e dagli incontri in sede regionale, avvenuti negli ultimi mesi del 2021”, con il presidente della Giunta Regione Campania De Luca, in presenza del Direttore Generale Asl Bn, Volpe, del Direttore Generale A.O.R.N. San Pio, Ferrante e del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

“Un passo importante e definitivo verso il potenziamento e la valorizzazione del P.O. De’ Liguori che questa amministrazione ha, sin da subito, ritenuto una priorità, anche nel rispetto e nella direzione dell’impegno assunto con la cittadinanza.

In quella sede – agginge il sindaco Riccio - furono presi impegni anche per completamento della Fondo Valle Isclero, arteria di enorme importanza per l’intera provincia sannita e per i collegamenti con Caserta e Napoli e, naturalmente, vitale anche per l’evoluzione del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” e per le connessioni che questa strada garantirà alla struttura. Un grazie a quanti, a tutti i livelli istituzionali, in questi mesi si sono prodigati per velocizzare gli iter burocratici e mantenere gli impegni presi. Un grazie doveroso anche alle strutture tecniche, che hanno supportato e supportano questi progetti. Stiamo raccogliendo i frutti di un dialogo disteso, equilibrato, sereno e propositivo. Non occorre fomentare, agitare, proclamare. Occorre fare, silenziosamente fare”.