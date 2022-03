Strada provinciale Foiano Valfortore, via libera al progetto Approvato il percorso tecnico amministrativo

"Sarà curato dalla Provincia di Benevento il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della strada Foiano Valfortore – Statale 90 bis -

1° tronco - tratto Strada provinciale 169 – Contrada Ganto/Calcarella – Strada Provinciale 88". E' il provvedimento disposto dal Presidente facente funzioni, Nino Lombardi.

Lombardi, dunque, ha approvato uno "studio preliminare propedeutico alla redazione della progettazione esecutiva dell’opera finanziata per 37.300.000,00 euro con le delibere n. 54/2016 e n. 12/2018 del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione

2014-2020. Il soggetto attuatore dell’intervento era stato sin da subito individuato nella Provincia di Benevento, che aveva sottoscritto il 02.07.2020 una intesa con i Comuni di Foiano Valfortore e Montefalcone di Valfortore, facenti parte della Comunità Montana del Fortore, per avviare la procedura necessaria alla realizzazione dell’opera". Nella nota della Provincia viene inoltre comunati che "recepiti e fatti propri i rilievi e le indicazioni tecniche degli Uffici, è stato approvato il cosiddetto “Documento di indirizzo alla progettazione” finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva che sarà supervisionata dal Settore

Tecnico della Provincia".

"E’ necessario riaffermare la volontà della Provincia di Benevento realizzare il collegamento tra Foiano Valfortore e la Strada Provinciale 88. Nel contesto - ha commentato Lombardi - delle pesanti problematiche che affliggono le infrastrutture materiali di tutta l’area montana del Fortore, questo nuovo collegamento costituirà un importante asse per superare antiche condizioni di isolamento per i cittadini e le Aziende locali. Del resto - ha aggiunto il Presidente -, investire risorse finanziarie così rilevanti nell’area del Fortore sannita è doveroso".