Ambiente, Falato (Lega): "Bene i fondi per la difesa del suolo" "Intervento importante anche in provincia di Benevento”

“Accogliamo con grande favore lo stanziamento di oltre 15 milioni di euro destinati alla Campania per interventi di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico, tra i quali rientra anche il finanziamento per la riduzione del rischio idraulico sul torrente San Giorgio nel comune di Dugenta”. Lo dichiara Silvio Falato, responsabile Enti Locali della Lega per la provincia di Benevento, commentando il decreto in fase di adozione annunciato dal Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

“Si tratta di risorse fondamentali – sottolinea Falato – che consentono di intervenire in maniera concreta su criticità storiche del territorio sannita, rafforzando la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente. L’intervento previsto a Dugenta rappresenta una risposta attesa e necessaria per la prevenzione del rischio idrogeologico”.

“Un sentito ringraziamento va al Viceministro Gava e al Governo per l’attenzione dimostrata verso i territori e per l’impegno nel rendere più rapide ed efficienti le procedure di realizzazione delle opere, così come previsto dal DL Ambiente. Investire nella difesa del suolo significa investire nel futuro delle nostre comunità”, conclude Falato.