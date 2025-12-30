Vigorito a Benevento per brindare con la squadra Questa mattina c'è stato lo scambio di auguri

Brindisi nella grande famiglia giallorossa. Questa mattina il presidente Vigorito ha raggiunto “di nuovo” la squadra presso la struttura sannita per gli auguri di fine anno. Già ieri il patron aveva fatto visita ai giocatori per assistere alla doppia seduta di allenamento. Stavolta però l'obiettivo è stato quello di brindare insieme.

Nella hospitality si sono riuniti tutti, giocatori, staff tecnico e amministrativo per lo scambio di auguri. Il massimo dirigente ha voluto fare il suo discorso volto a ringraziare l'intera famiglia per l'impegno profuso finora, ma con l'augurio per un girone di ritorno che possa regalare soddisfazioni e successi:

"Con l'avvento di Floro Flores avete perso una partita. Non dovrà più accadere. C'è solo un segreto per la promozione, vincere tutte le partite".

Il Benevento non si è mai nascosto a inizio stagione. Nei pensieri c'è la voglia di tagliare il traguardo sperato. Dopotutto gli elementi ci sono tutti.

Tra l'altro c'è un mercato di riparazione che servirà a rafforzare la rosa. La lunga giornata di ieri è servita anche per fare un summit sulle prossime operazioni. Direttore tecnico e allenatore hanno avuto un confronto col presidente su ciò che servirà per affrontare le prossime partite. L'obiettivo è quello di potenziare la difesa. Ci saranno delle uscite (Rillo è già andato al Picerno) e con l'infortunio di Ricci sarà indispensabile inserire almeno una pedina nel reparto arretrato. La figura dovrà essere quella di un difensore esperto che per qualità e motivazione saprà alzare l'asticella della squadra.