Ascolto e supporto e reinserimento mondo lavoro, attivo sportello Coppola : due importanti iniziative che dimostrano vicinanza dell’Amministrazione ai giovani

L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che, presso la sede del Settore Servizi al Cittadino ubicata in viale dell’Università 10, è attivo uno sportello di ascolto e supporto psicologico. Lo sportello è operativo il venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30 e, mediante appuntamento concordato, è possibile attivare un apposito percorso di counselling. Per maggiori informazioni è possibile contattare la dottoressa Laura Viscusi al seguente recapito telefonico: 320 0845979 L’assessora Coppola rende, inoltre, noto che, presso la sede della Gesfor

Formazione Cooperativa di Produzione Lavoro sita in via Croce Rossa 25, è attivo uno sportello polifunzionale curato per favorire l’inserimento o il reinserimento dei cittadini nel mondo del lavoro. Lo sportello è operativo il

martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0824 1813117. Sempre presso la sede della Gesfor è, inoltre, possibile, presentare domanda di partecipazione a percorsi formativi gratuiti per animatore sociale e operatore per l’infanzia. Ulteriori informazioni sono rinvenibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.benevento.it/ambitob1

“Si tratta – spiega l’assessora Coppola – di due importanti iniziative che dimostrano l’assoluta vicinanza dell’Amministrazione alle esigenze dei giovani e al loro inserimento nel mondo lavorativo attraverso percorsi formativi, oltre che grande attenzione al benessere psicologico dei cittadini”.