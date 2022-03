Da aprile Itabus attiverà un nuovo collegamento tra Benevento e Napoli L'annuncio del sindaco Mastella che annuncia: chiesto anche collegamento per Campobasso

Nel mese di aprile Itabus attiverà un nuovo collegamento via autostrada tra Benevento e Napoli. Le corse saranno due sia all’andata che al ritorno. A renderlo noto è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che spiega: “Si tratta di un ulteriore traguardo raggiunto nell’ambito dell’azione avviata dalla nostra Amministrazione per sottrarre la città di Benevento dallo stato di isolamento in cui era piombata. La scelta operata dai vertici di Itabus, che ringrazio vivamente al pari delle altre aziende che decideranno di seguirne l’esempio, consentirà anche di alleviare i disagi a cui sono attualmente sottoposti i pendolari che utilizzano la tratta ferroviaria Benevento-Cancello a causa dei lavori in corso. Per raggiungere il capoluogo partenopeo con il nuovo collegamento attivato da Itabus occorrerà infatti poco più di un’ora. Inoltre, i vertici di Itabus mi hanno anche anticipato che, a breve, rafforzeranno ulteriormente anche i collegamenti con Roma. Infine, ho anche chiesto l’attivazione di un collegamento tra Benevento e Campobasso”.