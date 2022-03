Prima edizione del 'Cammino di San Nicola', sì dalla giunta Deliberato l’adesione al progetto dell’itinerario a valenza europea Nikolaos Route – La Via Nicola

"La Giunta comunale ha deliberato l’adesione al progetto dell’itinerario a valenza europea “Nikolaos Route – La Via Nicolaiana”. A comunicarlo il sindaco Clemente Mastella, l’assessore al Turismo, Attilio Cappa e la consigliera Marika Mignone rendono noto che

Nell’ambito del progetto ad aprile si svolgerà, infatti, la 1° edizione del “Cammino di San Nicola” che prevede un percorso a piedi che, partendo il 2 aprile dall’Abbazia San Nicola di Montesarchio e dopo aver fatto tappa a Benevento e Pietrelcina, si concluderà il 3 aprile a Fragneto Monforte con la celebrazione della messa del pellegrino e la vista all’antico quadro di San Nicola.

“Gli itinerari europei a tema religioso – spiegano il sindaco Mastella, l’assessore Cappa e la consigliera Mignone – rappresentano una potente strategia di tutela

dell’identità locale, e in particolare di quella religiosa e devozionale, oltre che un importante strumento di conoscenza dei luoghi attraversati. Di qui la scelta

operata dall’Amministrazione di aderire al progetto che, in occasione dell’evento di aprile, consentirà ai partecipanti di visitare e apprezzare le bellezze storiche ed architettoniche della nostra città”.