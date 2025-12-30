470mila Euro per l’adeguamento delle strutture antincendio di due scuole I fondi assegnati alla provincia di Benevento

Assegnati alla Provincia di Benevento 470mila Euro per l’adeguamento delle strutture antincendio in due diversi edifici scolastici. Lo rende noto il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha fatto riferimento ad una comunicazione ministeriale pervenuta nelle scorse ore circa l'esito di un Avviso pubblico cui la Rocca dei Rettori ha partecipato nei mesi scorsi e che ha dato esito positivo.

I fondi sono relativi all’adeguamento delle misure di prevenzione degli incendi presso l’Istituto Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento per un importo di 400mila Euro e alla Succursale del Liceo “Telesi@” in Solopaca per un importo di 70mila Euro. Il Presidente Lombardi, commentando il provvedimento, ha affermato che

l’anno 2025 si conclude con due ulteriori interventi che renderanno altrettante strutture scolastiche del territorio sannita ancora più sicure. “Stiamo portando avanti un complesso ed articolato programma di adeguamento, riqualificazione e ristrutturazione di tutta la rete scolastica di competenza della Provincia – ha affermato il Presidente”. Lombardi si è detto molto soddisfatto della notizia: “Sono molte le iniziative che la mia Amministrazione ha in corso e certamente questa ulteriore dotazione finanziaria di circa mezzo milione di Euro ci consente di mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, del corpo docente e di tutto il personale addetto alle Scuole altri poli d’istruzione ancora più moderni e funzionali, grazie ad un attento lavoro da parte degli Uffici tecnici competenti e di tuttala struttura amministrativa”.