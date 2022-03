Megaparcheggio, abbonamento per i residenti durante lavori piazza Piano di Corte Convenzione con la struttura di Trotta bus

Durante l'esecuzione dei lavori a Piazza Piano di Corte i residenti del centro storico potranno attivare abbonamenti a canone convenzionato presso il megaparcheggio di via del Pomerio.

Trotta Bus Services, gestore del parcheggio, ha infatti accolto la richiesta pervenuta dal settore Mobilità del Comune di Benevento di prevedere tariffe agevolate per i residenti nel periodo in cui l'area sarà oggetto di cantiere. Nello specifico i titolari di autorizzazione alla sosta nella Ztl, residenti nella zona Traiano, potranno sottoscrivere un abbonamento mensile h24 al costo di 40 euro con una riduzione del 40% rispetto alla tariffa ordinaria.

“Tale convenzione – commentano i presidenti delle commissioni consiliari Pics, Luca De Lipsis, Traffico e Parcheggi, Francesco Farese, Lavori Pubblici, Luigi Scarinzi e Attività Produttive Alboino Greco - è stata proposta dall’Amministrazione comunale al fine di compensare la riduzione temporanea dei posti auto disponibili per i residenti durante i lavori di riqualificazione della piazza. Questo intervento era stato già oggetto di confronto, anche con i residenti, attraverso l’audizione del comitato di quartiere in una precedente seduta di commissione consiliare congiunta convocata sul tema. Auspichiamo pertanto che questo strumento possa offrire una concreta soluzione e rivolgiamo un ringraziamento per la celere risoluzione all’assessore delegato Attilio Cappa.

E’ intenzione condivisa – concludono De Lipsis, Farese, Scarinzi e Greco - procedere comunque verso l’obiettivo di una nuova regolamentazione organica per il transito e la sosta nella zona a traffico limitato”.