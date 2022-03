Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, Fr Massimo Fusarelli a Benevento Sabato presso la Madonna delle Grazie

Sabato 2 aprilesarà in visita a Benevento il Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, Fr. Massimo Fusarelli. Il successore di San Francesco, eletto alla guida dell’Ordine nel luglio del 2021, sarà ospite della Provincia francescana del Sannio e dell’Irpinia, intitolata a Santa Maria delle Grazie, in occasione dell’avvio del cammino di preparazione alla celebrazione del Terzo Centenario dell’Incoronazione della Madonna delle Grazie, che cadrà il 3 aprile del 2023.

Alle ore 19 di sabato 2 aprile, nella Basilica della Madonna delle Grazie in Benevento, ci sarà la Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Fr. Massimo Fusarelli. Al termine il Ministro generale rinnoverà l’atto di consacrazione alla Madonna delle Grazie, anche per chiedere il dono della Pace per l’umanità intera.

Con la presenza di Fr. Massimo Fusarelli sabato prossimo, inizierà il percorso di preparazione alla celebrazione del Terzo Centenario dell’Incoronazione della statua della Madonna delle Grazie, avvenuta il 3 aprile del 1723. Fu l’allora Cardinale Vincenzo Maria Orsini a incoronare l’immagine della Vergine con le corone donate dal Capitolo Vaticano, nella Cattedrale di Benevento, gremita di fedeli. Il simulacro della Vergine rimase esposta solennemente in Duomo fino al successivo 6 aprile, quando si snodò la processione che attraversò le principali strade della città prima di riaccompagnare la Madonna delle Grazie nella sua Basilica, dove fu accolta dal canto del Magnificat.

In occasione della presenza del Ministro generale, è stato pubblicato un libro dedicato a questa importante ricorrenza centenaria, scritto da Fr. Domenico Tirone, ofm, dal titolo “III Centenario dell’Incoronazione di Maria SS. delle Grazie di Benevento e gli altri Centenari”.