Covid: nel Sannio ancora tanti casi. Quasi 500 in un giorno La Provincia di Benevento tra le più colpite nelle ultime settimane

Ancora in risalita i casi covid in Provincia di Benevento. La Gimbe nella giornata di ieri fotografava come nell'ultima settimana il Sannio sia stata una delle province più esposte alla risalita dei casi di coronavirus, con oltre 1200 casi ogni centomila abitanti.

E dai dati della Protezione Civile, emerge che anche la giornata di ieri ha visto un numero cospicuo di nuovi contagi da coronavirus in Provincia di Benevento: 473 in sole 24 ore.

Ciò ha comportato negli ultimi giorni anche una risalita dei ricoveri al San Pio: si era scesi intorno alle 20 unità nei reparti covid nelle scorse settimane, oggi il numero è tornato a lambire quota 50, per fortuna, però, con 0 pazienti in terapia intensiva (ma 3 bimbi sono in terapia intensiva neonatale covid dedicata).