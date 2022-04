Parco Regionale del Taburno ufficialmente candidato a Geopark Unesco Il presidente Caturano: "Giornata storica: ma ora serve l'impegno di tutti"

Il Parco Regionale del Taburno è ufficialmente candidato a diventare Global Geo Park patrimonio dell'Unesco.

Era nell'aria, ma oggi è stata ufficialmente presentata la candidatura, come ha spiegato il presidente del Parco, Costantino Caturano: “E' una giornata storica per l'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro e per tutta l'aria protetta: è stata inviata la candidatura per diventare Geo Parco Unesco”.

Chiaramente l'impegno, per un risultato che sarebbe prestigiosissimo non solo per l'Ente Parco, ma per l'intera provincia di Benevento, deve continuare: quello delle istituzioni, ma anche quello dei cittadini. Caturano infatti spiega: “E' un qualcosa su cui abbiamo lavorato e continueremo a lavorare: entrare in una rete internazionale come quella dei geoparchi Unesco sarebbe un risultato prestigiosissimo. Ma c'è bisogno dell'aiuto e del supporto dei cittadini per raggiungere l'obiettivo: chiedo di aiutare il territorio a raggiungere quegli standard di qualità che l'Unesco considera indispoensabili”.

Un appello che Caturano rivolge: “a chi crede nella possibilità di rilancio del nostro territorio, a chi investe in termini economici per costruire il proprio futuro qua (nel nostro meraviglioso Sud), a chi ama la montagna e le sue bellezze. Continuerò a dialogare con tutti, con i sindaci, con le associazioni, con le imprese ricettive, con le Scuole, con le Università e con i cittadini perché a crederci ora dobbiamo essere in tanti. Uniti si può vincere!”.