Altri cinque ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento Si registrano anche tre dimissioni, si tratta di due sanniti ed uno proveniente da fuori provincia

Finito lo stato d'emergenza per la pandemia, ma anche nel Sannio si continuano a registrare ricoveri nei reparti covid dell'ospedale. Torna a salire il dato dei pazienti positivi in degenza al San Pio di Benevento. Altri cinque i pazienti che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. Diventano 49 i posti letto occupati, mentre ieri erano 47. Nelle ultime ventiquattro ore infatti si registrano anche tre dimissioni (si tratta di due pazienti sanniti e uno proveniente da fuori provincia), mentre sono quattro quelle effettuate nel giorno precedente.

Nessun ricovero in terapia intensiva, ma sono tre le culle occupate in terapia intensiva neonatale covid dedicata, dodici i pazienti in pneumologia sub-intensiva, diciannove a malattie infettive e quindici a medicina interna.