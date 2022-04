Samte, Mauro nominato presidente dell’organo di liquidazione Si dimette Carmine Agostinelli, avvicendamento al termine di un incontro in Provincia

E' Domenico Mauro il nuovo presidente dell’organo di liquidazione della “Sannio e Ambiente e territorio”, la Samte, Società partecipata della Provincia. L'avvocato Mauro succede al dimissionario Carmine Agostinelli che per tre anni ha guidato la Società, prima come Amministratore Unico e quindi come presidente dell’organo di liquidazione.

L’avvicendamento è stato deciso oggi al termine di un vertice societario con la partecipazione del presidente facente funzioni della Provincia, Nino Lombardi.

Questi, nel corso dei lavori, ha voluto anzitutto esprimere il suo più sentito ringraziamento al presidente uscente Agostinelli «che ha guidato con saggezza, equilibrio e competenza la Società in un periodo di acuta difficoltà, caratterizzato da eventi drammatici e dalla condizione assai precaria in cui è venuto a trovarsi il personale dipendente».

Lombardi ha, quindi, espresso al neo presidente dell’Organo di Liquidazione, Domenico Mauro, gli auguri di buon lavoro per il delicato e difficile compito che lo attende.

«L’avvocato Mauro - ha affermato Lombardi - è persona capace, in possesso di un curriculum culturale e professionale e di una esperienza di lavoro adeguati alla responsabilità di cui è stato investito. Sono convinto che, con l’apporto anche degli altri due componenti dell’Organismo, Massimo Di Tocco e Marcello De Risola, saprà guidare la Samte, in un momento in cui, peraltro, si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel per una crisi avviatasi molti anni or sono. Sono fiducioso nel fatto che entro pochi giorni Provincia di Benevento e Regione Campania definiranno, con l’impegno del Vice Presidente Bonavitacola e della Struttura di missione, l’Accordo di programma per il rilancio delle attività produttive dello Stir di Casalduni. Questo passaggio fondamentale mi spinge a dire che la gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio ha finalmente trovato la via giusta per un ciclo virtuoso. Credo, inoltre, che il rinnovo, deciso mercoledì scorso, degli Organi dirigenti dell’Ato Rifiuti, con il Presidente Pasquale Iacovella, costruirà la svolta tanto attesa grazie anche all’adozione del Piano d’Ambito, nel quale, io penso, possa trovare adeguata accoglienza la questione dolorosa del personale dipendente della Samte».

Domenico Mauro, avvocato, è specializzato in professioni legali presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, con formazione post lauream in diritto societario e crisi da sovraindebitamento. L’avvocato Mauro sta per conseguire inoltre il master universitario di secondo livello in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. Già cultore della materia in diritto civile e tecnica della redazione contrattuale, ha una solida esperienza in attività imprenditoriale.