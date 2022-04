Sport e ambiente, a Benevento sbarca il plogging, ecco di cosa si tratta L'idea di Rotary Club Benevento, WWF Sannio, Lipu, Plastic Free, Io per Benevento, CAI

L'idea è quella di lanciare il progetto #plogging Benevento (consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging) attraverso un'iniziale passeggiata ecologica lungo il fiume sabato da Ponte Pagliuca a Ponte Tibaldi in maniera da creare un percorso running/jogging/biking (alternativo a quello di via Aldo moro) lungo il fiume Sabato.

Il plogging è lo sport supertrendy che migliora la città e deriva dall’unione dei termini “running” e “plocka upp”, espressione svedese che significa “raccogliere”. Il plogging è un esercizio ecologico che spinge le persone a raccogliere la spazzatura mentre fanno jogging o mentre camminano a passo svelto.

L'intesa con Comune e Asia potrebbe essere concentrata sulla dotazione lungo questi percorsi di cartellonistica informativa/divulgativa, cestini portarifiuti differenziati e distributori di sacchetti in maniera da sensibilizzare gli utenti quotidiani ad unire sport e ambiente.

L’intento è di rendere sempre più attraente e fruibile l’area in maniera da tutelarla creando attenzione e affezione principalmente tra i residenti del quartiere. Le aree lungo il fiume Sabato, adeguatamente valorizzate e utilizzate, potrebbero diventare luoghi di aggregazione e inclusione creando altri spazi creativi, ricreativi e commerciali.

L'evento promozionale organizzato dalle nostre associazioni nell'ambito del progetto condiviso "Adotta un fiume: il fiume Sabato" è previsto per il giorno 3 aprile dalle 10:00 alle 12:00 proprio simulando una passeggiata ecologica in modalità plogging.