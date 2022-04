San Pio, ancora bufera. Abbate rimarca: vicenda da chiarire Il consigliere regionale: "ho denunciato l'ingerenza della politica sulle scelte sanitarie"

Montano le polemiche sull'ospedale Rummo. Se trentuno primari si schierano con Ferrante e difendono il lavoro svolto per la struttura, il consigliere regionale Abbate, a margine della Festa del medico sannita, rimarca “Ho sollevato un problema etico e morale: l'ingerenza della politica sulle scelte sanitarie e credo che su queste questioni trasparenza, correttezza e professionalità debbano essere al primo posto nel lavoro del manager che è la diretta emanazione del presidente De Luca per il territorio. E' un problema di ordine etico e morale che va affrontato”.

E poi evidenzia le carenze che affliggono il nosocomio: “Dal pronto soccorso, alle lunghe liste d'attesa, e ancora la mancanza di sale operatorie e reparti non aperti o non funzionanti del tutto. Una grave situazione legata ad una programmazione non attenta. Il post covid ha rivelato la tragicità dell'ospedale San Pio. Per questo ho fatto richiesta di audizione del manager perchè è giusto che se ne discuta nella quinta commissione regionale Permanente, Sanità e Sicurezza Sociale di cui faccio parte. Se ne parlerà giovedì e spero che il manager venga per chiarire la sua condotta per l'ospedale che è un'azienda di secondo livello ma per quanto accade rischia di essere declassato”.