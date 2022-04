Studenti di San Leucio, Ceppaloni ed Apollosa uniti contro la guerra Domani sera a San Leucio la marcia della pace organizzata dall'Istituto Settembrini

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” Art. 11 - Costituzione Italiana -” Ed è per questo fondamentale pilastro costituzionale che gli alunni dell’Istituto comprensivo “L. Settembrini” di San Leucio del Sannio – Apollosa – Ceppaloni- si riuniranno in una marcia per la pace che si terrà domani, 6 aprile dalle ore 19.00 nel comune di San Leucio del Sannio, sede degli uffici e della dirigenza scolastica. Gli alunni dei tre comuni afferenti l’istituto si raduneranno in tre diversi punti della piccola cittadina sannita insieme ai rispettivi sindaci: Nascenzio Iannace (San Leucio del Sannio), Ettore De Blasio (Ceppaloni) e Marino Corda (Apollosa), nonché ai rappresentanti delle associazioni del territorio, per confluire verso piazza Zamparelli guidati dagli allievi dei plessi di San Leucio con la dirigente Rosa Tangredi. Le strade del paese saranno illuminate, per l’intero tragitto, dalla luce dell’innocenza e della purezza dei piccoli allievi del “Settembrini” simboleggiata dalla fiaccola della speranza e dell’amore. Una volta giunti in piazza Zamparelli, lo spazio antistante la scuola accoglierà i bambini per “costruire” la bandiera della pace e riflettere, insieme alla Dirigente, ai sindaci e a tutti i partecipanti, sui valori della solidarietà, del rispetto per l’altro, della giustizia, della libertà, della lealtà, dell’onestà, quali elementi fondanti dei principi della correttezza e del dovere morale. L’evento, corredato da brani musicali che inneggiano alla pace e alla solidarietà, si concluderà con la donazione di giocattoli e materiale didattico da donare ai bimbi dell’Ucraina da parte dei piccoli discenti del “Settembrini”.