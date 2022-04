Iene show a Benevento, blitz al sindaco Mastella Il primo cittadino nel 'mirino' per alcune multe non pagate

Un blitz al sindaco Clemente Mastella in puro stile Le Iene. La troupe della popolare trasmissione di Italia 1 ha rubato la scena in occasione dell'inaugurazione del nuovo ufficio Postale del Rione Ferrovia, a Benevento. L'ufficio numero 1 che ha riaperto i battenti in via Trieste e Trento è stato tenuto a battesimo dall'inviato Filippo Roma che ha “torchiato” il primo cittadino sulle multe per aver superato il limite di velocità prese dall'auto del sindaco sulla Telesina.

Contravvenzioni che sarebbero state elevate per eccesso di velocità lungo la statale 372 e che il sindaco avrebbe chiesto di giustificare adducendo ragioni di sicurezza personale.

In ogni caso il primo cittadino sta al gioco: “Le multe vanno pagate e le Iene rompono, io – chiosa – non ho neanche la patente”.