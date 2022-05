Venerdì c'è la Notte nazionale del Liceo Classico Dalle 18 all'auditorium di San Vittorino, l'VIII edizione

Il Liceo Giannone celebra all’Auditorium San Vittorino di Benevento l’VIII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Venerdì 6 maggio (dalle 18 alle 24) il Liceo Giannone, nella meravigliosa cornice dell’Auditorium S. Vittorino di Benevento, anche quest’anno celebra la “Notte Nazionale del Liceo Classico”, uno degli eventi più innovativi della scuola degli ultimi anni, già arrivata alla sua ottava edizione. Nata da un’idea del Prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), e sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione in partenariato con la RAI, la NNLC ha lo scopo di dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti in questi ultimi anni, rappresenta una dimensione didattica e culturale ancora piena di vitalità, popolata da studenti fortemente motivati, dotati di grandi talenti e con abilità e competenze che spesso oltrepassano di gran lunga quelle richieste dal solo sapere scolastico. La “Notte Nazionale del Liceo Classico” ha fatto ormai breccia anche nell’opinione pubblica e ha contribuito, in maniera sempre più rilevante, a focalizzare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica su quello che continua ad essere il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano, incidendo molto probabilmente anche sull’inversione di tendenza che da qualche anno si registra, a livello nazionale, sul piano delle iscrizioni all’indirizzo classico. Gli studenti del Liceo Classico Giannone quest’anno eleggono il teatro San Vittorino a luogo dell'anima per la celebrazione della “Notte Nazionale del Liceo Classico 2022”. Nella magica cornice dell’Auditorium, a partire dalle 18, gli studenti della scuola coordinati dai loro docenti daranno vita a rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali, letture di testi classici, lettureanimate, proiezioni visive, incontri con gli autori, presentazione di libri, letture poetiche e letture drammatizzate in lingua greca e latina. Questa iniziativa di interesse nazionale, rappresenta quindi un’opportunità didattica ineludibile volta alla valorizzazione estetica del protagonismo della cultura classica considerato però alla luce della modernità dei suoi contenuti teoretici, etici ed esistenziali.