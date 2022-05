Aprono ospedale e casa di Comunità di San Bartolomeo: interviene anche De Luca Al via le attività delle strutture previste nel piano sanitario regionale

Lunedì, 9 maggio, la Asl Benevento, apre le porte della Casa e dell’Ospedale di Comunità, a San Bartolomeo in Galdo, presso il distretto sanitario Alto Sannio Fortore.

Con l’apertura della nuova struttura territoriale prende avvio il progetto previsto dal PNRR e dagli atti programmatici della Regione Campania, espressione di un nuovo modo di concepire la sanità, più vicina al cittadino e alla sua famiglia. Le Case di Comunità costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione, soprattutto delle aree interne, dove è possibile ricevere prestazioni di cure primarie e di continuità assistenziale. In un unico luogo i medici di famiglia, gli specialisti, gli infermieri e gli altri professionisti della salute, prendono in carico il paziente per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni.

L’evento è in calendario lunedì prossimo, alle ore 16.30, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del Direttore Generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe e dei rappresentanti delle istituzioni locali.