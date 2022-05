Teatro Romano di Benevento, Sabato ingresso al costo simbolico di un euro Notte Europea dei Musei, l'evento nell'Area archeologica dalle 19.30

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 14 maggio 2022 l’Area archeologica del Teatro romano di Benevento sarà aperto dalle 19.30 alle 22.30. In apertura della serata avrà luogo la premiazione dei giovani vincitori del concorso “Io Filosofo”, nell’ambito dell’8° Edizione del Festival Filosofico del Sannio “UMANITA’”, a cui saranno attribuite tre borse di studio da parte dall’Università del Sannio. Seguirà alle 20.30 “Humankind”, spettacolo che intreccia filosofia, musica e danza, ideato da Carmela D’Aronzo, con la partecipazione del filosofo Giovanni Casertano. Le musiche saranno a cura del Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento, le coreografie a cura di Carmen Castiello, con il Corpo di ballo della Compagnia Balletto di Benevento, per la regia di Linda Ocone. All’evento parteciperanno il Sindaco di Benevento, Clemente

Mastella, il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e, in rappresentanza del Ministro dell’Istruzione, la docente Carla Guetti. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia.